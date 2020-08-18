В Минске к вечеру протестующие переместились к СИЗО. Там к основным требованиям — отставка президента и проведение новых выборов — добавилось еще одно — освободить задержанных во время акций протеста.

Впрочем, не подходить близко к изолятору толпу уговаривают волонтеры.

К СИЗО протестующие пришли от Дома правительства, где до этого также проходил массовый митинг. Договориться с гражданами с утра лично попытался Александр Лукашенко во время визита на один из машиностроительных заводов. Однако диалога не получилось.

За развитием событий следит Эльнар Байназаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни протестующих собрались у СИЗО в Минске.