Договориться не удалось: что Лукашенко сообщил протестующим — видео
Рабочие устроили 17 августа забастовку на юге столицы Белоруссии.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
В Минске к вечеру протестующие переместились к СИЗО. Там к основным требованиям — отставка президента и проведение новых выборов — добавилось еще одно — освободить задержанных во время акций протеста.
Впрочем, не подходить близко к изолятору толпу уговаривают волонтеры.
К СИЗО протестующие пришли от Дома правительства, где до этого также проходил массовый митинг. Договориться с гражданами с утра лично попытался Александр Лукашенко во время визита на один из машиностроительных заводов. Однако диалога не получилось.
За развитием событий следит Эльнар Байназаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни протестующих собрались у СИЗО в Минске.
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