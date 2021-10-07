ТОП-5 звезд, изменявших женам с прислугой

Сколько звездных пар разбилось из-за неверности одного из супругов. Горечь измены тем сильнее, если жена или невеста знаменитости вдруг выясняет, что ей предпочли даже не дочь миллиардера или новую супермодель, а самую обычную девушку. 5-tv.ru вспоминает пять историй, когда звезда закрутила интрижку с прислугой. Некоторые из них закончились нейтрально или даже победой законной супруги, но большинство все-таки привели к крушению любовного союза.

Арнольд Шварценеггер

Жена «железного Арни» Мария Шрайвер прожила в браке с актером четверть века. И 20 лет из этого срока он изменял ей с домработницей! Их роман открылся аж в 2011 году, когда сын Милдред Баена от знаменитости стал подрастать, все сильнее напоминая своего звездного отца. Супруга не простила такого обмана и рассталась с мужем. Официально они до сих пор не разведены, но вместе больше не живут. Домработница же при увольнении получила неплохую компенсацию на воспитание ребенка.

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Дэвид Бэкхэм

Жена знаменитого футболиста Виктория была слишком занята написанием альбома и не заметила, как ее благоверный загулял в Мадриде. Его пассией стала Ребекка Лус — личный ассистент. Девушка не постеснялась раскрыть подробности их романа прессе, но Дэвид все отрицал. Виктория повела себя очень мудро — везде появлялась рядом с мужем и на все вопросы говорила: «Без комментариев». Неизвестно, удалось ли ей забыть о грехах мужа, но семью она сохранила.

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Бен Аффлек

Десять лет счастливой жизни с Дженнифер Гарнер пошли коту под хвост, когда стало известно о шашнях актера с няней их общих детей. Кристин Оузунян охотно выдавала прессе все детали этой интрижки, но не смогла удержать звезду. Она получила неплохие отступные, Аффлек развелся и так и не смог вернуть доверие и любовь обманутой супруги. Зато сейчас он вполне счастлив со своей любимой Дженнифер Лопес.

www.globallookpress.com / k55

Итан Хоук

Второй муж Умы Турман Итан Хоук тоже стал жертвой коварства няни своих детей. Узнав об этой связи, звезда «Убить Билла» выставила мужа за дверь. Правда, избраннице Хоука Райан Шохьюз повезло больше, чем ее предшественницам — влюбленный актер женился на ней после развода с Турман. Вместе они воспитывают двух дочек.

www.globallookpress.com / KPA

Джуд Лоу

Голливудский актер собирался жениться на Сиенне Миллер в 2005 году. Помолвка не состоялась, когда всплыл роман Лоу с няней его детей от первого брака. Правда, спустя четыре года Миллер смогла простить артиста, но уже к 2011 году они вновь расстались.

www.globallookpress.com / Dan Herrick-KPA

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