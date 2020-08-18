Посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

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Василий Заика
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Публично поддерживавший протестующих Игорь Лещеня подал соответствующее заявление.

Фото, видео: Pravda.com.ua; Slovakia.mfa.gov.by; www.globallookpress.com / Ulf Mauder, Anvar Galeev, Kremlin Pool, Silas Stein Посол

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает tut.by. Известно, что ранее представитель минской дипмиссии публично выражал поддержку протестующим.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки», — заявил Игорь Лещеня.

Представители белорусского МИД пояснили, что решение об отставке посла принимает президент республики. Случаи «самоотвода» представителей дипмиссии также рассматриваются главой государства. Соответствующий указ главы Белорусии пока не подписан.

16 августа Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий выступил в поддержку протестующих. По словам посла, он был шокирован сообщениями о задержаниях и избиениях белорусских граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директора белорусского телеканала уволили за видео с насилием на митингах.

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