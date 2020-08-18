Шоколад с пользой для здоровья: новое изобретение американских ученых

Группа ученых из American Chemical Society (Американского химического общества — Прим. ред.) сообщила, что им удалось найти способ сделать продукты более полезными. Все началось с изучения свойств разных видов шоколада, пишет Phys.org.

Ученые отталкивались от статистики, где указывается, что большинство респондентов отдают предпочтение молочному шоколаду. При этом темное лакомство считается куда полезнее — насыщает антиоксидантами, не так быстро повышает уровень сахара в крови, содержит меньше калорий. Но его горький вкус нравится не всем.

Горечь появляется благодаря наличию в темном шоколаде большого числа фенольных соединений, которые являются источником антиоксидантов. Но они содержатся и в красной шкурке арахиса, которую обычно небрежно выбрасывают при жарке орехов. Таким образом, в мусор идет продукт на 15% состоящий из фенолов.

Ученые попробовали добавить кожуру арахиса в обычный молочный шоколад. Это повысило количество фенола в нем с 0,1% до 8,1%, а на вкусе сказалось незначительно. Такой сорт лакомства можно есть с пользой для здоровья.

Результаты исследования ученые представят на выставке Американского химического общества ACS Fall 2020 Virtual Meeting & Expo. Также они сообщили, что достаточное количество фенольных соединений содержится в использованных чайных листьях, кофейной гуще и других пищевых отходах, которые обычно выбрасывают или пускают на компост. В планах у них продолжить свои исследования и добавить больше питательных свойств привычным продуктам.

Ранее 5-tv.ru писал о неожиданных свойствах шоколада.