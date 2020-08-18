США выделят более $15 миллиардов на модернизацию ядерной триады в 2021 году
Вашингтон увеличит расходы, чтобы догнать Москву и Пекин.
Фото: www.globallookpress.com / nuclear weapon
Россия и Китай существенно опережают Штаты по темпу модернизации вооружения, сообщает RT с отсылкой к документу, опубликованному сенатом США.
Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на военные нужды, однако существенно уступает темпам модернизации вооружения РФ и КНР.
В сенате США считают, что подобное отставание стало серьезной проблемой. Ядерное вооружение, по их мнению, является важнейшим инструментом в обеспечении нацбезопасности. А значит, обновлению арсенала нужно уделять гораздо больше внимания.
В документе, опубликованном американскими чиновниками, сообщается о планах выделить дополнительные средства на усиление ядерной триады.
«Сенатский проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму 15,6 миллиарда долларов», — сообщили представители Конгресса.
В 2020 году на эти цели выделяли 12,46 миллиарда долларов. Стоит отметить, что Россия тратит на все военные расходы порядка 65 миллиардов в год. В то время как США — более 700.
Ранее 5-tv сообщил, что США могут заключить новое ядерное соглашение с РФ, а затем с Китаем.
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