США выделят более $15 миллиардов на модернизацию ядерной триады в 2021 году

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Софья Зуева
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Вашингтон увеличит расходы, чтобы догнать Москву и Пекин.

США выделят более $15 миллиардов на модернизацию ядерной триады в 2021 году

Фото: www.globallookpress.com / nuclear weapon

Россия и Китай существенно опережают Штаты по темпу модернизации вооружения, сообщает RT с отсылкой к документу, опубликованному сенатом США.

Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на военные нужды, однако существенно уступает темпам модернизации вооружения РФ и КНР.

В сенате США считают, что подобное отставание стало серьезной проблемой. Ядерное вооружение, по их мнению, является важнейшим инструментом в обеспечении нацбезопасности. А значит, обновлению арсенала нужно уделять гораздо больше внимания.

В документе, опубликованном американскими чиновниками, сообщается о планах выделить дополнительные средства на усиление ядерной триады.

«Сенатский проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предполагает полное финансирование деятельности управления в области вооружений на сумму 15,6 миллиарда долларов», — сообщили представители Конгресса.

В 2020 году на эти цели выделяли 12,46 миллиарда долларов. Стоит отметить, что Россия тратит на все военные расходы порядка 65 миллиардов в год. В то время как США — более 700.

Ранее 5-tv сообщил, что США могут заключить новое ядерное соглашение с РФ, а затем с Китаем.

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