Лидер КНДР срочно созывает пленум для обсуждения «важнейшего» вопроса
По официальным сообщениям северокорейских СМИ, итоги пленума будут иметь «решающее значение» для страны.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Globallookpress / Kremlin Pool, David Oxberry, MFA Russia Press Service, Juan Carlos Rojas; ТАСС \ KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созывает внеочередной пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), чтобы рассмотреть некий «важнейший» вопрос. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на северокорейские СМИ. Как отмечает издание, ключевой орган правящей партии соберется 19 августа впервые за восемь месяцев.
По официальным сообщениям, обсуждаться будет «вопрос, имеющий решающее значение для развития корейской революции и повышения боевой эффективности партии». Других подробностей предстоящей встречи не приводится, однако американские аналитики полагают, что на пленуме могут быть расширены полномочия сестры Ким Чен Ына — Ким Ё Чен.
Есть также предположение, что на повестке дня внеочередного собрания будут тяжелые последствия для экономики и уровня жизни населения пандемии COVID-19, которой в КНДР официально нет. Не исключено также, что речь пойдет о северокорейской ядерной или ракетной программе.
В апреле, как рассказывал 5-tv.ru, Ким Чен Ын почти месяц не появлялся на публике, что породило слухи о его тяжелой болезни и даже о смерти. Но 2 мая лидер КНДР появился на церемонии открытия завода по производству удобрений, при этом его впервые официально сопровождала сестра.
Читайте также
40%
0.46 87.34
0.87
Нашли ошибку?