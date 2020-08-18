Жительница Крыма попыталась убить дочь, чтобы та не вышла замуж

В Красноперекопске завели уголовное дело на 50-летнюю женщину, которая попыталась зарезать дочь за день до свадьбы, сообщает РИА Новости.

Причина столь радикального решения проблемы отнюдь не в разногласиях с зятем. По версии следствия, мать попыталась убить собственного ребенка, потому что боялась потерять внука — сына девушки.

«После регистрации брака супруги намеревались переехать в другой населенный пункт. Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой», — сообщили в пресс-службе СК по республике Крым.

Накануне торжества 50-летняя женщина подкараулила дочь у подъезда и нанесла ей удар ножом в живот. Пострадавшая получила серьезное ранение, но ее удалось оперативно доставить в больницу.

Свадьбу решено было не переносить, тогда как мать невесты посетить ее не сможет. Сейчас бабушка находится под стражей и может получить реальный тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи задержали отчима, переломавшего кости детям загулявшей жены.