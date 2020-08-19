Тарифы, развитие туризма, дороги: о чем говорили Мишустин и Дегтярев

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Глава правительства совершил рабочую поездку на Дальний Восток, где пообщался с местными властями и осмотрел стратегические объекты региона.

Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Михаил Мишустин завершил рабочую поездку по регионам Дальнего Востока.

Премьер провел совещание в Амурской области, где говорили о расширении льготной ипотеки под 2%.

Также разговор коснулся решения социальных и экономических проблем Хабаровского края.

О поручениях премьера по итогам поездки, расскажет Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин поддержал изменение «Дальневосточной ипотеки».

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