Вышел из больницы в магазин, обратно не пустили: кто виноват в смерти петербуржца?
У молодого человека была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, очаги контузии. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков ; 5-tv.ru
В Петербурге предстоит установить причину смерти пациента, который вышел из больницы в магазин, но не смог попасть обратно. Не пустили охранники.
У молодого человека была серьезная травма головы после драки. Пожаловаться он успел в Instagram. После чего его повторно госпитализировали, но спасти уже не смогли.
Так, чья же халатность погубила петербуржца, разбирался Максим Облендер.
Ранее 5-tv.ru публиковал список российских звезд, ушедших из жизни в том же возрасте, что и Легкоступова.
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