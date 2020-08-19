Вышел из больницы в магазин, обратно не пустили: кто виноват в смерти петербуржца?

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У молодого человека была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, очаги контузии. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков ; 5-tv.ru

В Петербурге предстоит установить причину смерти пациента, который вышел из больницы в магазин, но не смог попасть обратно. Не пустили охранники.

У молодого человека была серьезная травма головы после драки. Пожаловаться он успел в Instagram. После чего его повторно госпитализировали, но спасти уже не смогли.

Так, чья же халатность погубила петербуржца, разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru публиковал список российских звезд, ушедших из жизни в том же возрасте, что и Легкоступова.

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