Вышел из больницы в магазин, обратно не пустили: кто виноват в смерти петербуржца?

В Петербурге предстоит установить причину смерти пациента, который вышел из больницы в магазин, но не смог попасть обратно. Не пустили охранники.

У молодого человека была серьезная травма головы после драки. Пожаловаться он успел в Instagram. После чего его повторно госпитализировали, но спасти уже не смогли.

Так, чья же халатность погубила петербуржца, разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru публиковал список российских звезд, ушедших из жизни в том же возрасте, что и Легкоступова.