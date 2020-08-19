Опубликована последняя часть доклада о «вмешательстве» РФ в выборы США

Опубликована пятая, финальная часть доклада о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.

Ее подготовил спецкомитет по разведке Сената США. В документе на почти одну тысячу страниц результаты расследования о якобы контактах между российскими чиновниками и бизнесменами и соратниками Трампа. В обнародованном документе часть информации скрыта по просьбе директора американской разведки.

Многолетнее расследование так ни к чему и не привело. Демократы уверены — вмешательство было, республиканцы указывают — нет никаких доказательств. В России обвинения во вмешательстве с самого начала считали голословными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса».