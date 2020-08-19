Молоко, кефир и сыры предложили маркировать: что это даст?

В России могут ввести обязательную маркировку молока, кефира и сыров. С таким предложением выступил Минпромторг.

Планируется, что нововведение вступит в силу со следующего года. На несгущенное молоко и сливки длительного хранения маркировку начнут наносить с января. А на другие молочные продукты, сыры и сливочное масло с июля. С октября маркировке подлежат йогурты и кефиры.

Обязательная маркировка поможет избавить рынок от появления контрафактной и некачественной продукции.

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