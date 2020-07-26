На какие выплаты могут рассчитывать россияне летом и осенью 2020 года

Чтобы поддержать россиян во время пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса, власти страны назначили населению ряд выплат и льгот. Меры поддержки правительству поручил ввести президент РФ Владимир Путин еще в самом начале эпидемии, когда в России был объявлен период нерабочих дней. А летом были введены новые пособия, которые будут выплачиваться также и осенью. На какую помощь государства могут рассчитывать граждане и бизнес, подробно объясняет интернет-портал URA.RU.

Для всех россиян

С 1 июня действует закон, который запрещает судебным приставам взыскивать с россиян в счет долгов поступающие им пособия. Чтобы отличить деньги, приходящие в качестве помощи от государства, введена специальная маркировка доходов граждан.

Студенты медицинских вузов, которые участвуют в борьбе с пандемией COVID-19, могут рассчитывать на льготы при поступлении в ординатуру. Тем, кто работал на мероприятиях по борьбе коронавирусной инфекцией не менее 150 часов, при поступлении будут начислять при поступлении по 20 дополнительных баллов.

Путешествующие по России граждане могут получить кэшбэк за свой отдых. Государство вызвалось возвращать от пяти до 15 тысяч рублей за путевку — сумма будет зависеть от цены тура. Но есть ряд условий: на отдых должно быть потрачено более 25 тысяч рублей, срок бронирования должен составлять более пяти ночей, а деньги должны перечисляться только через банковские карты «Мир».

Для пенсионеров

С 1 июля повысились выплаты нескольким категориям пенсионеров. В частности, доплату получают граждане старше 75 лет, дополнительные деньги выплачиваются также пенсионерам-опекунам несовершеннолетних детей. Перерасчеты делаются с учетом пропущенных ранее индексаций.

Еще одна индексация пенсий предстоит в августе — для работающих пенсионеров и гражданам старше 75 лет, получающим накопительные пенсии. Перерасчет будет проходить исходя из накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Максимальная прибавка к пенсии составит 279 рублей.

Пенсионерам предоставлена возможность получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, по которым ранее были приняты судебные решения. Закон распространяется на документы, которые будут поступать приставам до 1 октября 2020 года.

Пенсионный фонд России анонсировал возможность раннего выхода на пенсию при наличии необходимого трудового стажа. Предполагается, что получить пенсионное удостоверение на два года раньше смогут мужчины, отработавшие 42 года, и женщины с трудовым стажем 37 лет.

Для семей с детьми

С 1 июня стартовали анонсированные Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми. За каждый месяц с апреля по июнь на каждого ребенка возрастом до трех лет предусмотрено пособие в пять тысяч рублей. Для детей от трех до 16 лет полагаются выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Будут ли аналогичные выплаты в августе 2020 года, власти пока не сообщали.

Малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет могут рассчитывать на дополнительное пособие с 1 июня. Оно назначается за каждый месяц с начала 2020 года и составляет 50% от прожиточного минимума. Таким образом, подав в июне заявление, родители могли получить единовременно до 33 тысяч рублей. В дальнейшем эти выплаты продолжатся ежемесячно.

Кроме того, на время школьных каникул правительство ввело для учащихся старше десяти лет скидку на железнодорожные билеты в размере 50%.

Для бизнеса

Государство пообещало вернуть предпринимателям деньги за покупку средств индивидуальной защиты от коронавируса. Компенсации в размере 20% от потраченной суммы будут выплачиваться из страховых взносов. Подать заявление нужно до 1 октября 2020 года в территориальный орган Фонда социального страхования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким молодым семьям полагается пособие от государства на покупку жилья.