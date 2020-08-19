«Как 20?! Так быстро?» — Ургант показал повзрослевшую дочь
Шоумен сделал селфи с девушкой и лаконично поздравил ее с юбилеем.
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Фото, видео: Instagram @urgantcom
Старшей дочери Ивана Урганта Эрике исполнилось 20 лет. Это событие шоумен осветил в Instagram. Юморист опубликовал пост, в котором посвятил девушке эмодзи в виде сердечка по случаю круглой даты и сделал подборку ее фото.
Эрика — дочь супруги Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Тимуром Куталии, но артист считает ее родной. Даже притом, что она третий год живет в Нью-Йорке и не часто видится с родными. В США наследница Кикнадзе учится в престижном университете — школе дизайна Parsons и встречается с афроамериканцем по имени Мозес.
Живя на разных континентах, Иван и Эрика все же находят время для встреч. Во время одной из них они сделали совместное селфи, которым поделился с подписчиками юморист. Ургант скрывает личную жизнь и нечасто выкладывает подобные кадры. Оттого многие фанаты, давно не наблюдавшие за жизнью Эрики, приятно удивились ее возрастным изменениям.
«Как 20?! Так быстро? Время летит!»
«Ваня, какая лапочка-дочка! Прекрасные фото»;
«Какая Эрика красивая! Загляденье!», — оценили поклонники снимки Урганта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ургант пошутил на тему сходства с дочерью.
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