«Худшая реклама генетического теста»: Ургант пошутил на тему сходства с дочерью
Телеведущий тщательно оберегает свою личную жизнь и фотографиями детей делится редко.
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Фото, видео: Instagram @urgantcom
Телеведущий Иван Ургант опубликовал у себя на странице в Instagram снимки своих дочерей Нины и Валерии. Будучи очень популярным шоуменом, обычно Ургант старается скрывать личное и такие подарки поклонникам делает нечасто.
На одной из фотографий изображена старшая дочь Урганта от его супруги Натальи Кикнадзе, Нина. Девочке исполнилось 12 лет, и своим обликом и улыбкой она очень напоминает звездного отца.
«Худшая реклама генетического теста», — не выдержал и подписал Ургант снимок.
На другой фотографии можно увидеть малышку Валерию с мамой Натальей. Младшей девочке нет еще и пяти.
«Girls!» («Девочки» — Прим. ред.), — любовно назвал их отец и супруг в подписи к посту.
Поклонники династии Ургантов сразу отметили, что в Нине можно без труда узнать ее отца, тогда как Валерию чаще сравнивают с прабабушкой Ниной Ургант. Впрочем, есть и те, кто склоняется к идее, что Валерия и Нина пошли в мать, хотя их все же меньшинство.
«Папина дочка»;
«Запчасть от Урганта. Он сам родил, что ли?»;
«Папина женская ксерокопия»;
«Зачем Ургант волосы отрастил и сбрил щетину?» — смеются подписчики в комментариях к фото.
Иван Ургант знаком с женой с детства, они с Натальей вместе учились в гимназии при Русском музее Петербурга. Вместе они воспитывают четверых детей — дочь Эрику и сына Нико от первого брака Натальи Ургант считает своими.
Недавно 5-tv.ru делился реакцией Яны Рудковской на критику в адрес ее мужа Евгения Плющенко со стороны Ивана Урганта.
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