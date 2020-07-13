«Худшая реклама генетического теста»: Ургант пошутил на тему сходства с дочерью

Телеведущий Иван Ургант опубликовал у себя на странице в Instagram снимки своих дочерей Нины и Валерии. Будучи очень популярным шоуменом, обычно Ургант старается скрывать личное и такие подарки поклонникам делает нечасто.

На одной из фотографий изображена старшая дочь Урганта от его супруги Натальи Кикнадзе, Нина. Девочке исполнилось 12 лет, и своим обликом и улыбкой она очень напоминает звездного отца.

«Худшая реклама генетического теста», — не выдержал и подписал Ургант снимок.

Instagram @urgantcom

На другой фотографии можно увидеть малышку Валерию с мамой Натальей. Младшей девочке нет еще и пяти.

«Girls!» («Девочки» — Прим. ред.), — любовно назвал их отец и супруг в подписи к посту.

Поклонники династии Ургантов сразу отметили, что в Нине можно без труда узнать ее отца, тогда как Валерию чаще сравнивают с прабабушкой Ниной Ургант. Впрочем, есть и те, кто склоняется к идее, что Валерия и Нина пошли в мать, хотя их все же меньшинство.

«Папина дочка»;

«Запчасть от Урганта. Он сам родил, что ли?»;

«Папина женская ксерокопия»;

«Зачем Ургант волосы отрастил и сбрил щетину?» — смеются подписчики в комментариях к фото.

Иван Ургант знаком с женой с детства, они с Натальей вместе учились в гимназии при Русском музее Петербурга. Вместе они воспитывают четверых детей — дочь Эрику и сына Нико от первого брака Натальи Ургант считает своими.

Недавно 5-tv.ru делился реакцией Яны Рудковской на критику в адрес ее мужа Евгения Плющенко со стороны Ивана Урганта.