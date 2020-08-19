В Курске умерла «воскресшая» в морге пациентка

«Воскресшая» в морге Курска 81-летняя местная жительница скончалась в больнице. Ее смерть подтвердил в беседе с 5-tv.ru начальник управления организации и развития медицинской помощи Евгений Гориводский. Назвать точную дату кончины пациентки он не смог.

«Да. Вчера вечером или ночью, у меня нет конкретной информации. То, что умерла бабушка, это 100%, да», — сказал Гориводский.

Инцидент случился в Горшеченской районной больнице Курской области. Пациентка поступила с болями в животе. После того, как врачи обнаружили у нее непроходимость, была проведена операция. Медики утверждали, что пытались реанимировать женщину от 15 минут до получаса, но не смогли. Когда пациентку доставили в морг, она очнулась.

По факту случившегося уже ведется проверка, организованная местным отделением Минздрава. Также историей заинтересовались следователи из регионального отделения СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет проверит информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве.