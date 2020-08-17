Умершая пациентка внезапно «ожила» в морге под Кировом

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Светлана Александрова
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Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Умершая пациентка внезапно «ожила» в морге под Кировом

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий; ВКонтакте @k46

Власти Курской области проводят служебную проверку появившейся в местных СМИ и в соцсетях информации о пациентке, очнувшейся в морге Горшеченской ЦРБ после того, как врачи констатировали ее смерть. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области. По словам главврача медицинского учреждения Владимира Луценко, сейчас женщина находится под круглосуточным наблюдением медиков, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Кроме того, организована проверка в Суджанской ЦРБ, где, по данным СМИ, лечение поступившего с ожогами 70% тела пациента заключалось в «поливании холодной водой». Позже мужчина скончался.

«Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя местного комздрава Ирины Забелиной.

ВКонтакте @k46

Ранее как писал 5-tv.ru известный музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, как однажды очнулся в морге после нападения хулиганов.

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