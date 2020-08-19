Грабитель проник в дом советника Валентины Матвиенко

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Молодцова Анна
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К приезду полиции 20-летний вор был ранен и задержан мужем чиновницы.

Грабитель проник в дом советника Валентины Матвиенко

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Главный врач клиники эстетической медицины «Вестмед» и его жена — Ирина Алиева, занимающая должность советника главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, стали жертвами вора. Похититель украл у пары денежные средства в размере 34 тысяч рублей, но практически сразу был задержан.

Инцидент произошел в городе Красногорск Московской области поздней ночью 19 августа. Неизвестный проник в загородный дом супружеской пары через приоткрытое окно первого этажа и вытащил деньги из женской сумочки. Женщина проснулась от светящегося фонарика, после чего разбудила мужа. Тогда ее супруг взял охотничье ружье из сейфа и спустился в гараж, где обнаружил не принадлежащий им рюкзак и куртку. После этого он вызвал охрану, с которой спустился в цокольный этаж. Там был найден и задержан похититель 2000 года рождения, сообщили в местном УМВД.

Сообщается, что в момент задержания злоумышленник начал оказывать сопротивление и тогда главврач — Вагиф Алиев — неумышленно произвел один выстрел в область его правой руки. Была вызвана полиция и скорая помощь. Похитителя доставили в больницу проведения с диагнозом открытый перелом правой ключевой кости.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что художника Бориса Бельского задержали за кражу в Москве.

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