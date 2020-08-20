Минздрав отказался от идеи обязательного тестирования водителей на алкоголизм

Минздрав России решил отказаться от идеи обязательного тестирования водителей на алкоголизм при получении и замене водительских прав, сообщает «КоммерсантЪ», изучивший финальную редакцию приказа о новых правилах получения медицинских справок автомобилистами, которые должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее предполагалось, что тест на наличие в крови СDTT-маркера станет обязательным как для кандидатов в водители, так и для тех, у кого истекает срок действия водительского удостоверения. Причем нововведение должно было вступить в силу еще в конце 2019 года. Однако из-за дороговизны тестов эта идея вызвала огромный общественный резонанс. В случае его принятия медицинские справки могли подорожать в десять раз — до пяти тысяч рублей. Тогда Минздрав перенес срок вступления в силу нововведения на июль, а потом на начало следующего года. В итоге же утвержденный документ был переписан.

Как пишет издание, главное изменение касается перечня обследований, которые должны проводиться при медицинском освидетельствовании. Так, обязательное определение СDTT-маркера в сыворотке крови будет отменено, а вместо этого врач психиатр-нарколог может назначить дополнительные анализы в случае выявления симптомов «заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами». К числу таких заболеваний относятся эпилепсия, психические заболевания и расстройства, «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».

В результате цены на медицинские справки все равно вырастут, но не для всех, а лишь для тех, у кого врач усмотрит основания для дополнительного тестирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минпромторг прорабатывает концепцию массового внедрения так называемых алкозамков — устройств, которые будут блокировать зажигание автомобиля при выявлении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.