Верните пляж! Владельцы турбаз под Челябинском закрыли жителям доступ к озеру

Эфирная новость 24

Жаркий спор у озера Кум-Куль быстро перерос в скандал. Такие «дачные войны» идут здесь последние 15 лет.

Фото, видео: reki-ozera.ru; 5-tv.ru

Настоящие дачные войны разгорелись в Челябинской области на берегу живописного озера Кум-Куль. Владельцы турбаз перекрыли садоводам доступ к воде.

Берег обнесли глухим забором, проход на пляж сделали платным. Сотни людей лишились излюбленного места отдыха.

Помочь вернуть водоем людям решили активисты Общероссийского народного фронта. Свою проверку организовала и прокуратура. В проблеме разбирался Сергей Хайдаров

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие регионы РФ признаны самыми «чистыми».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Видео посадки самолета без одного шасси в США
9:30
Навальный впал в кому
9:23
Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие без свадьбы — фото
9:16
Верните пляж! Владельцы турбаз под Челябинском закрыли жителям доступ к озеру
9:00
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
8:58
Перед посадкой в самолет Навальный пил чай в аэропорту Томска — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок