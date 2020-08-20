Верните пляж! Владельцы турбаз под Челябинском закрыли жителям доступ к озеру
Жаркий спор у озера Кум-Куль быстро перерос в скандал. Такие «дачные войны» идут здесь последние 15 лет.
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Фото, видео: reki-ozera.ru; 5-tv.ru
Настоящие дачные войны разгорелись в Челябинской области на берегу живописного озера Кум-Куль. Владельцы турбаз перекрыли садоводам доступ к воде.
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