Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие без свадьбы — фото

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Светлана Александрова
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Ранее сообщалось, что бракосочетание назначено на 20 октября. Балерина обещает грандиозное торжество.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова вот уже несколько месяцев интригует публику предстоящей роскошной свадьбой с таинственным возлюбленным, во время которой она собирается сменить не меньше семи нарядов. По слухам, торжество назначено на 20 октября. Но так и не дождавшись грандиозного события, балерина объявила, что отправляется в свадебное путешествие.

«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — написала она на своей странице в Instagram.

На фото, которым звезда проиллюстрировала свой пост, она позирует в роскошном автомобиле в белом мини-платье и серебристых босоножках с небезызвестной чернобуркой на плечах. В своих ладонях Анастасия держит мужскую руку, но ее владелец при этом остается за кадром.

Instagram @volochkova_art

Как напоминает сайт KP.RU, провозгласив своим девизом «счастье любит тишину», Волочкова регулярно показывает подписчикам своего жениха, но только по частям — так, чтобы его невозможно было узнать. Сначала это были ноги в носках, затем джинсы, позже появились руки и даже лицо, но разглядеть его не представлялось возможным.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала в одном из интервью, какого мужчину, по ее мнению, можно считать нищебродом, и сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина».

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