Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие без свадьбы — фото
Ранее сообщалось, что бракосочетание назначено на 20 октября. Балерина обещает грандиозное торжество.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова вот уже несколько месяцев интригует публику предстоящей роскошной свадьбой с таинственным возлюбленным, во время которой она собирается сменить не меньше семи нарядов. По слухам, торжество назначено на 20 октября. Но так и не дождавшись грандиозного события, балерина объявила, что отправляется в свадебное путешествие.
«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — написала она на своей странице в Instagram.
На фото, которым звезда проиллюстрировала свой пост, она позирует в роскошном автомобиле в белом мини-платье и серебристых босоножках с небезызвестной чернобуркой на плечах. В своих ладонях Анастасия держит мужскую руку, но ее владелец при этом остается за кадром.
Как напоминает сайт KP.RU, провозгласив своим девизом «счастье любит тишину», Волочкова регулярно показывает подписчикам своего жениха, но только по частям — так, чтобы его невозможно было узнать. Сначала это были ноги в носках, затем джинсы, позже появились руки и даже лицо, но разглядеть его не представлялось возможным.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала в одном из интервью, какого мужчину, по ее мнению, можно считать нищебродом, и сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина».
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