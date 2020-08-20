Квартиру известного журналиста «обнесли» в Москве

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Анастасия Шадская
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Галина Сапожникова много лет работает в «Комсомольской правде», прославившись журналистскими расследованиями.

Квартиру известного журналиста «обнесли» в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Журналистка Галина Сапожникова обратились с заявлением в полицию Пресненского района Москвы. Из ее дома украли мебель, технику и другое имущество на сумму 147 тысяч рублей, сообщили в МВД России.

Кража случилась 11 августа. Из дома журналистки вынесли кровать, стиральную машину, пылесос, несколько картин и торшеров, а также картины. Правоохранительные органы оперативно начали расследование и вычислили подозреваемого, причастного к происшествию.

Им оказался безработный уроженец Финляндии, проживающий в Москве, Эрнест К. 1993 года рождения. Он был задержан 19 августа, после допроса отпущен под подписку о невыезде.

Галина Сапожникова — обозреватель газеты «Комсомольская правда», писатель и активист. Она стала известна после расследований гибели парома «Эстония» и событий в Вильнюсе 1991 года. Будучи журналистом издания, объехала с рабочими командировками более 50 стран мира.

Ранее 5-tv.ru писал про попытку ограбления дома советника Валентины Матвиенко.

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