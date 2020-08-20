Александр Серов раскрыл, почему не связал жизнь с сестрой Крутого

Певец Александр Серов рассказал в эфире программы Бориса Корчевникова, почему не связал свою жизнь с Аллой, сестрой Игоря Крутого. Они были знакомы с 16 лет, и тогда молодой певец нравился родственнице композитора, пишет сайт Teleprogramma.pro. Однако между ними стоял брат девушки.

«Между нами всегда стоял Игорь. И флюиды в тот момент своей жизни я не мог производить в ее направлении. Это было неэтично и нескромно. Да, наверное, и нелогично. Ее симпатия, безусловно, была ко мне. Ей нравилась моя манера и музыка. Но все-таки это была просто симпатия с моей стороны», — вспоминает певец.

К тому же, в начале 90-х годов фанатки просто не давали артисту прохода. По его словам, они постоянно ошивались рядом с местом жительства певца, чем надоедали его соседям.

«Эти девки их достали. Некоторые поклонницы могли сделать нелепость. Говорили порой ненавистные слова, понимая, что я не отвечаю взаимностью. Мне говорили, что я слишком возомнил о себе», — вспоминает Серов.

Александр Серов получил популярность в конце 80-х годов. Он много работал вместе с Игорем Крутым. Особенно запомнились публике его исполнение таких композиций как «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Серов пожаловался на финансовые потери во время пандемии.