Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели

Новосибирск снова оказался в зоне бедствия. На город обрушился ливень. Десятки улиц и дворов затоплены. Машины глохнут посреди дороги. Пешеходам сегодня и вовсе пришлось остаться дома. Подтоплены цокольные этажи зданий.

В Амурской области число затопленных участков за сутки увеличилось более чем на сотню. Тридцать шесть населенных пунктов находятся в зоне паводка. Жителей готовят к эвакуации. Всего же под водой в области оказались 800 подворий. Прогноз синоптиков не утешителен — дожди продлятся как минимум до конца недели.

А в Кемеровской области в городе Прокопьевск во время сильной грозы ударом молнии убило 14-летнего подростка. Еще один ребенок получил сильные ожоги. Выяснилось — дети пытались укрыться от дождя под деревом. Следственный комитет начал проверку.