Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
В Амурской области в зоне паводка находятся уже 36 населенных пунктов. А в Кемеровской области от удара молнии погиб подросток.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv
Новосибирск снова оказался в зоне бедствия. На город обрушился ливень. Десятки улиц и дворов затоплены. Машины глохнут посреди дороги. Пешеходам сегодня и вовсе пришлось остаться дома. Подтоплены цокольные этажи зданий.
В Амурской области число затопленных участков за сутки увеличилось более чем на сотню. Тридцать шесть населенных пунктов находятся в зоне паводка. Жителей готовят к эвакуации. Всего же под водой в области оказались 800 подворий. Прогноз синоптиков не утешителен — дожди продлятся как минимум до конца недели.
А в Кемеровской области в городе Прокопьевск во время сильной грозы ударом молнии убило 14-летнего подростка. Еще один ребенок получил сильные ожоги. Выяснилось — дети пытались укрыться от дождя под деревом. Следственный комитет начал проверку.
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