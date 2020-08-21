По следам Винни-Пуха: медвежонок забрел в приморский дом и застрял — видео
К счастью местных жителей, малыш пришел из леса без своей грозной мамы-медведицы.
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Фото, видео: ТАСС / DARRYL DYCK, 5-tv.ru
Судьбу сказочного Винни-Пуха повторил настоящий медвежонок в городе Дальнегорск, это в Приморье. Животное случайно забрело в подъезд многоквартирного дома.
При этом нежданный гость так испугался при виде людей, что попытался выскочить через форточку и застрял.
К счастью для жильцов подъезда, выбраться из ловушки медвежонок сумел сам, после чего моментально скрылся. Ну, и людям повезло, что из леса он пришел один, без своей свирепой мамы.
Ранее 5-tv.ru рассказывали, что в Сочи закроют все мини-зоопарки после гибели мальчика от лап медведя.
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