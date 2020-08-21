«Вырыл две могилы»: солистке группе REFLEX и ее семье угрожают убийством

Ирине Нельсон, солистке группы REFLEX, поступают угрозы расправы. Информацию исполнительница подтвердила в Instagram.

«Дорогие мои! К сожалению, все, что вы сегодня прочли или слышали обо мне и @tyurinvv (Муж Нельсон — Вячеслав Тюрин — прим. Ред.) в новостях — это правда», — написала певица.

Instagram @irinanelson

Сообщения с угрозами стали поступать в адрес семьи артистки недавно.

«Три дня назад вырыл в Московской области две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон», — говорилось в одном из таких писем, адресованном мужу певицы.

Вымогатель требует заплатить 850 тысяч рублей, только тогда он перестанет им угрожать.

«Я считаю, что эти угрозы убийства исходят от психически нездорового человека, которому требуется соответствующее лечение», — прокомментировал ситуацию адвокат семьи Вадим Лялин.

Кто и зачем на самом деле угрожает семье артистки, разберется следствие. Сама Нельсон успокоила подписчиков, сообщив, что не боится агрессора, и все запланированные концерты состоятся. В полицию артистка обратилась, чтобы недоброжелатель не принес бед другим людям. Также певица отметила, что не планировала придавать случай огласке, и попросила фанатов не беспокоиться за нее и ее семью.

Ирина Нельсон основала танцевальную группу REFLEX в 1999 году. В 2007 году артистка занялась сольной карьерой, но в итоге стала совмещать работу с проектом «Ирина Нельсон и группа REFLEX».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдова Марьянова прокомментировала угрозы из-за наследства.