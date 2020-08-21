Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания тайного свидетеля

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Софья Зуева
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Очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера прошло в Пресненском суде 20 августа.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Письменные показания секретного свидетеля, представленные стороной защиты, не будут приобщены к материалам следствия по делу Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости.

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», — объявила судья.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП, считает, что мнение свидетеля недостойно внимания судьи, поскольку тот сообщал противоречивые показания.

«Он говорит, что машина (погибшего) стояла колесами кверху», — сообщил Добровинский.

На самом же деле автомобиль, в котором находился погибший Сергей Захаров, после столкновения завалилась на бок.

По заявлению свидетеля Кобца, он подошел к водителю фургона после ДТП, но тот обматерил его после вопроса, требуется ли ему помощь. Новый свидетель на всякий случай уточнил, что у него очень плохое зрение, и один глаз не видит вовсе.

В свою очередь адвокат со стороны защиты Эльман Пашаев утверждает, что проверил свидетеля на детекторе лжи и предоставит в суд подтверждающие документы позже.

На следующем заседании, которое назначено на пятницу в 10 утра, должен выступить второй свидетель — приятель уже выступившего Александра Кобца.

ДТП с актером Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в Москве. Актер столкнулся с водителем доставки, выехав на встречную полосу, считает следствие. Водитель скончался в больнице от полученных травм. Против артиста было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Ефремова пытался доказать вину погибшего Захарова.

Тема:
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