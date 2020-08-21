Добровинский: адвокат Ефремова пытался доказать вину погибшего Захарова

В Москве завершилось очередное заседание по делу об аварии с участием известного артиста театра и кино Михаила Ефремова. Его адвокат попытался возложить вину произошедшего на Сергея Захарова. Об этом журналистам по окончании слушания рассказал представитель семьи погибшего в ДТП водителя фургона — Александр Добровинский.

По версии адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, автомобиль погибшего не был тщательным образом исследован и, вероятным виновников ДТП мог оказаться сам Захаров.

«Все склонялось к тому, что экспертизы должны показать вину автомобиля Захарова, то есть Захарова самого. Что не был исследован до конца автомобиль Захарова», — сообщил Добровинский.

Однако все ходатайства, которые по этому вопросу были заявлены, суд отклонил.

Следующее судебное заседание назначено на 10 утра 21 августа. В этот день состоится допрос свидетеля, кроме того, должен будет выступить сам артист Михаил Ефремов, однако не совсем понятно, о чем он собирается говорить.

«Я не знаю, что он скажет кроме того, что он ничего не помнит, потому что этот вопрос я ему задавал», — сообщил адвокат.

Кроме того, Александр Добровинский рассказал о таинственном свидетеле, заявленном стороной обвиняемого. Если некоторое время назад сообщалось о том, что его явка обеспечена, то теперь выяснилось, что он находится в Анапе и не будет присутствовать на заседании.

По предположению адвоката, осталось несколько слушаний: в пятницу и в понедельник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Добровинского, судья не поверит свидетелю, представленного стороной защиты.