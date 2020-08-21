Добровинский: адвокат Ефремова пытался доказать вину погибшего Захарова

|
Софья Зуева
Эксклюзив 653

Сторона защиты актера настаивает на недостаточной экспертизе транспортного средства потерпевшего.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Москве завершилось очередное заседание по делу об аварии с участием известного артиста театра и кино Михаила Ефремова. Его адвокат попытался возложить вину произошедшего на Сергея Захарова. Об этом журналистам по окончании слушания рассказал представитель семьи погибшего в ДТП водителя фургона — Александр Добровинский.

По версии адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, автомобиль погибшего не был тщательным образом исследован и, вероятным виновников ДТП мог оказаться сам Захаров.

«Все склонялось к тому, что экспертизы должны показать вину автомобиля Захарова, то есть Захарова самого. Что не был исследован до конца автомобиль Захарова», — сообщил Добровинский.

Однако все ходатайства, которые по этому вопросу были заявлены, суд отклонил.

Следующее судебное заседание назначено на 10 утра 21 августа. В этот день состоится допрос свидетеля, кроме того, должен будет выступить сам артист Михаил Ефремов, однако не совсем понятно, о чем он собирается говорить.

«Я не знаю, что он скажет кроме того, что он ничего не помнит, потому что этот вопрос я ему задавал», — сообщил адвокат.

Кроме того, Александр Добровинский рассказал о таинственном свидетеле, заявленном стороной обвиняемого. Если некоторое время назад сообщалось о том, что его явка обеспечена, то теперь выяснилось, что он находится в Анапе и не будет присутствовать на заседании.

По предположению адвоката, осталось несколько слушаний: в пятницу и в понедельник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению Добровинского, судья не поверит свидетелю, представленного стороной защиты.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
20 авг
Добровинский считает, что судья не поверит слепому на один глаз свидетелю по делу Ефремову
20 авг
Адвокат Ефремова заявил, что водитель, сидевший в машине актера, установлен
20 авг
«Думаю, приговор будет обвинительный»: Добровинский о допросе тайного свидетеля
20 авг
Свидетель Пашаева не смог найти себя на записи с места ДТП
20 авг
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
20 авг
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
20 авг
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова
20 авг
Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова
20 авг
«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения
20 авг
Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:49
Взрыв прогремел в аэропорту Тегерана — видео с места
0:36
День Мирона Ветрогона: что можно и нельзя делать 21 августа
0:19
Добровинский: адвокат Ефремова пытался доказать вину погибшего Захарова
0:13
Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, предполагаемый виновник скрылся
23:57
Фигуристка Александра Бойкова определилась с будущей профессией
23:41
«Мартышкин труд»: Аксенов отреагировал на слова Зеленского о «возвращении Крыма»

Сейчас читают

Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок