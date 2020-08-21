«Опытный кукловод подставляет своего сына»: дочь Федосеевой-Шукшиной ополчилась на Алибасова

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга обвинила ее супруга — продюсера Бари Алибасова — в откровенной лжи. По словам женщины, именно он является главным зачинщиком эпопеи с недвижимостью и разводом, однако умело это скрывает, манипулируя окружающими.

Конфликт в звездном семействе длится вот уже несколько месяцев. Основная причина раздора — элитная квартира в Москве, владельцы которой сменяются один за другим. Так, изначально, огромная жилплощадь была в собственности у самой Лидии Федосеевой-Шукшиной. Затем, несмотря на ранее оформленное завещание, актриса подписала договор о дарении в пользу Алибасова-старшего. Продюсер, в свою очередь, продал ее помощнику-украинцу Сергею Моцарю. Узнав об этом, родственники Лидии, а затем и она сама, решили оспорить первую сделку, заверяя, что во время подписания документов звезда была не в себе.

Урегулировать конфликт мирным путем сразу, к сожалению, не удалось. В частности, потому, что с Алибасовым-старшим вдруг стали происходить необъяснимые вещи: музыкант то внезапно травился химикатами, то бесследно пропадал, а затем объявлялся в психиатрической больнице. Все это время от его лица говорил лишь сын — Бари Бариевич. По мнению Ольги — это не случайность, а тщательно спланированная операция. Так продюсер может проворачивать большие дела, а сам якобы оставаться «ни при чем».

Instagram @alibasov_nana

Последней каплей в этом деле стало известие о том, что Алибасов-старший подал на развод с Федосеевой-Шукшиной. Актрису это не просто шокировало: она даже потеряла аппетит. Сегодня звезда умоляет супруга хоть о единственной встрече. По словам наследницы Лидии, та хочет лишь выяснить правду и «посмотреть ему в глаза».

«Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он, дескать, здесь ни при чем. Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога. Но наткнулась вновь на закрытую дверь, из-за которой выглянул Бари-младший и обвинил маму в том, что она якобы подкинула его папеньке куклу вуду. Какой вздор!» — заявила в интервью «Собеседник.ru» Ольга Шукшина.

В заключение женщина добавила, что надеется на скорое разрешение конфликта. Она уточнила, что 25 августа состоится долгожданное заседание по делу о недвижимости. 7 сентября — по делу о разводе.

«Никто Бари Каримовича в нашей семье не держит. Мы сами, без тебя разберемся в „противоречиях“, многие из которых произошли по твоей вине, Бари. <…> Надеюсь, что чуждые нашей семье люди совсем скоро катапультируются из наших пенат», — подытожила дочь Федосеевой-Шукшиной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировала развод Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной ее адвокат — Юлия Вербицкая-Линник.