Главврач прокомментировал слухи об опасном веществе в организме Навального

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Марина Неруцких
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Главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал о заключении имико-токсикологической лаборатории.

Главврач прокомментировал слухи об опасном веществе в организме Навального

Руководитель омской больницы Александр Мураховский дал ответ на заявления про якобы найденное у блогера Алексея Навального «опасное вещество». По словам специалиста, медики руководствуются в своей работе официальными документами.

«Те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные», — подчеркнул Мураховский.

О якобы найденном в организме 44-летнего блогера Алексея Навального опасном для окружающих веществе рассказала в интервью журналистам жена блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов. По их словам, окружению Навального об этом сообщила сотрудник транспортной полиции.

Близкие Навального пытаются переправить блогера на лечение в ФРГ, в Омск уже прибыл самолет для транспортировки мужчины. Между тем состояние Навального пока неудовлетворительное и медики высказываются против перевозки больного.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач запретил транспортировку Навального .

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