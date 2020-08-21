Главврач прокомментировал слухи об опасном веществе в организме Навального
Главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал о заключении имико-токсикологической лаборатории.
Руководитель омской больницы Александр Мураховский дал ответ на заявления про якобы найденное у блогера Алексея Навального «опасное вещество». По словам специалиста, медики руководствуются в своей работе официальными документами.
«Те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные», — подчеркнул Мураховский.
О якобы найденном в организме 44-летнего блогера Алексея Навального опасном для окружающих веществе рассказала в интервью журналистам жена блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов. По их словам, окружению Навального об этом сообщила сотрудник транспортной полиции.
Близкие Навального пытаются переправить блогера на лечение в ФРГ, в Омск уже прибыл самолет для транспортировки мужчины. Между тем состояние Навального пока неудовлетворительное и медики высказываются против перевозки больного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач запретил транспортировку Навального .
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