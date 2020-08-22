«Рената Литвинова?» — Певица Maruv предстала в стиле ретро — фото
Украинская исполнительница обожает экспериментировать со смелыми образами.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Певица Maruv с Украины не любит обыденности. Ее новый пост в Instagram это доказывает. Девушка выложила целую подборку чувственных фото в стиле ретро, которые кажутся образцом сдержанности по сравнению с ее обычными экспериментами.
Автором образа стала стилист Яна Чаплыгина — клипмейкер и близкая подруга Maruv. Именно ее певица всегда благодарит за создание своего имиджа с необычным сочетанием нарядов и аксессуаров.
Снимал певицу фотограф из Киева Олег Феникс. Фото так пришлись по нраву девушке, что она посвятила его работам сразу серию постов в своем микроблоге.
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Retro Bitch 😛 Style @yana_chaplygina Make up by @alisha_zablockaya Photo by @olehphoenix Retouch by @lengeletka
Фанаты Maruv пришли в восторг от фотографий, о чем не преминули сообщить в комментариях.
«Рената Литвинова? Ты невероятно красивая»;
«Ты — воплощение Ар-деко»;
«Характер чувствуется!»;
«Тебе очень идет такой стиль», — написали они ей.
Этот год был не самым простым для певицы. Из-за пандемии коронавируса Maruv застряла в России и не могла вернуться на родину. В украинском консульстве ей отказались помочь.
Ранее 5-tv.ru писал, что у певицы Maruv хотели взломать аккаунт в Instagram.
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