Певица Maruv с Украины не любит обыденности. Ее новый пост в Instagram это доказывает. Девушка выложила целую подборку чувственных фото в стиле ретро, которые кажутся образцом сдержанности по сравнению с ее обычными экспериментами.

Автором образа стала стилист Яна Чаплыгина — клипмейкер и близкая подруга Maruv. Именно ее певица всегда благодарит за создание своего имиджа с необычным сочетанием нарядов и аксессуаров.

Снимал певицу фотограф из Киева Олег Феникс. Фото так пришлись по нраву девушке, что она посвятила его работам сразу серию постов в своем микроблоге.

Фанаты Maruv пришли в восторг от фотографий, о чем не преминули сообщить в комментариях.

«Рената Литвинова? Ты невероятно красивая»;

«Ты — воплощение Ар-деко»;

«Характер чувствуется!»;

«Тебе очень идет такой стиль», — написали они ей.

Этот год был не самым простым для певицы. Из-за пандемии коронавируса Maruv застряла в России и не могла вернуться на родину. В украинском консульстве ей отказались помочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что у певицы Maruv хотели взломать аккаунт в Instagram.