Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей

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Марина Неруцких
Срочная новость 119

Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов, обвиняемый в «пьяном» ДТП, перевел всем пострадавшим почти по 200 тысяч рублей. Об этом на очередном заседании в Пресненском суде заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Адвокаты потерпевшей стороны попросили уточнить, чем являются данные денежные средства.

По словам Ефремова, это — компенсация морального ущерба. Деньги, по просьбе артиста, перевел помощник Эльмана Пашаева. При этом Добровинский обратил внимание присутствующих на то, что эти суммы могут быть запрошены обратно.

«Дело в том, что получение денежных средств, от третьего лица могут быть обоснованы как необоснованное обогащение, и истребованы господином Лоренцо (помощник Пашаева — Прим.ред.) в любой момент. Для меня это — профанация», — заявил Александр Добровинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат семьи погибшего Сергея Захарова предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль.

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