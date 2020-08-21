Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей
Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Михаил Ефремов, обвиняемый в «пьяном» ДТП, перевел всем пострадавшим почти по 200 тысяч рублей. Об этом на очередном заседании в Пресненском суде заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
Адвокаты потерпевшей стороны попросили уточнить, чем являются данные денежные средства.
По словам Ефремова, это — компенсация морального ущерба. Деньги, по просьбе артиста, перевел помощник Эльмана Пашаева. При этом Добровинский обратил внимание присутствующих на то, что эти суммы могут быть запрошены обратно.
«Дело в том, что получение денежных средств, от третьего лица могут быть обоснованы как необоснованное обогащение, и истребованы господином Лоренцо (помощник Пашаева — Прим.ред.) в любой момент. Для меня это — профанация», — заявил Александр Добровинский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат семьи погибшего Сергея Захарова предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль.
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