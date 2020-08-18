Добровинский предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль

Адвокат семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова предъявил гражданский иск на сумму в один рубль.

В перерыве заседания Пресненского суда Александр Добровинский побеседовал с журналистами и заявил, что у него готовы два варианта гражданского иска к обвиняемому в смертельной аварии артисту. Какой именно вариант будет в итоге предъявлен — это зависит от ответов Михаила Ефремова представителю стороны семьи погибшего Сергея Захарова.

Далее Добровинский задал два вопроса обвиняемому. Вспомнил ли он события той ночи, и согласовывали ли его адвокаты свои слова с Михаилом Ефремовым. Получив соответственно ответы «Нет» и «Да», правозащитник озвучил размер претензии пострадавшей стороны к виновнику аварии.

На смехотворную сумму гражданского иска неожиданно отреагировал Михаил Ефремов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, по словам Александра Добровинского, в процессе по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади все «идет совершенно замечательно».