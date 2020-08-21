Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади отменен

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Татьяна Меркер
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Организаторы были вынуждены перенести мероприятие на более поздний срок.

Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади отменен

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» отменили из-за COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов фестиваля.

Ежегодное мероприятие на Красной площади, которое было запланировано с 28 августа по 6 сентября, решено было перенести на следующий год. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

«В течение года организаторы и участники готовились к фестивалю, чтобы снова удивлять и радовать вас новыми уникальными программами, но сохранение жизни и здоровья людей для нас намного важнее», — говорится на сайте фестиваля.

Организаторы также сообщили, что обязуются вернуть деньги, потраченные на покупку билетов на мероприятие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граффити с флагом Белоруссии появилось на стене памяти Цоя в Москве.

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