Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа
Вылет самолета из Омска задержан из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ.
Фото: Facebook @navalny
Блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа. Вылет спецборта из Омска задержан из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ по соблюдению режима работы летного экипажа.
«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. <…> Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального Минздрава.
Также отмечается, что для транспортировки Алексея Навального в одну из немецких клиник уже подготовлен ряд необходимых документов. Жена блогера — Юлия Навальная подписала соответствующее заявление, в котором, помимо прочего, указала, что предупреждена о возможном ухудшении состоянии здоровья супруга во время перелета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики не возражают против перевозки Навального в Германию.
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