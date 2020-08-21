Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа

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Василий Заика
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Вылет самолета из Омска задержан из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ.

Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа

Фото: Facebook @navalny

Блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа. Вылет спецборта из Омска задержан из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ по соблюдению режима работы летного экипажа.

«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. <…> Перед длительным перелетом пилотам нужен отдых», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

Также отмечается, что для транспортировки Алексея Навального в одну из немецких клиник уже подготовлен ряд необходимых документов. Жена блогера — Юлия Навальная подписала соответствующее заявление, в котором, помимо прочего, указала, что предупреждена о возможном ухудшении состоянии здоровья супруга во время перелета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики не возражают против перевозки Навального в Германию.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

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