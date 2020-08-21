Восьмилетнего мальчика ищут под завалами после взрыва газа в Ярославле

Под завалами дома в Ярославле, где прогремел мощный взрыв газа, находится ребенок. Об этом сообщили сотрудники Главного управления МЧС по Ярославской области.

«Со слов жильцов, под завалами может быть восьмилетний мальчик, — сообщили они. — Информация проверятся».

В разборе завалом принимают участие кинологи с собаками, которые сосредоточены на поиске потенциальных жертв обрушения. Пока что известно об одной погибшей и четверых пострадавших.

«Сейчас была минута тишины, — рассказали в МЧС. — Но мы ничего не услышали».

На место ЧП была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.

Губернатор края Дмитрий Миронов немедленно прервал свой отпуск после ЧП в Ярославле. Он создал специальную рабочую группу, которой поручено разобраться в причинах случившегося и оказать помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении дела по факту взрыва газа в доме в Ярославской области.