Восьмилетнего мальчика ищут под завалами после взрыва газа в Ярославле
В результате ЧП оказались разрушены перекрытия сразу нескольких этажей жилого дома.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Под завалами дома в Ярославле, где прогремел мощный взрыв газа, находится ребенок. Об этом сообщили сотрудники Главного управления МЧС по Ярославской области.
«Со слов жильцов, под завалами может быть восьмилетний мальчик, — сообщили они. — Информация проверятся».
В разборе завалом принимают участие кинологи с собаками, которые сосредоточены на поиске потенциальных жертв обрушения. Пока что известно об одной погибшей и четверых пострадавших.
«Сейчас была минута тишины, — рассказали в МЧС. — Но мы ничего не услышали».
На место ЧП была отправлена группировка от Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС общей численностью в 67 человек. В их распоряжении есть восемь единиц техники. Кроме того, в скором времени туда для обследования здания прибудет диагностический комплекс «Струна», который применяют для определения последствий от землетрясений или взрывов.
Губернатор края Дмитрий Миронов немедленно прервал свой отпуск после ЧП в Ярославле. Он создал специальную рабочую группу, которой поручено разобраться в причинах случившегося и оказать помощь пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении дела по факту взрыва газа в доме в Ярославской области.
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?