Тихановская не будет баллотироваться в случае назначения выборов в Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не будет баллотироваться в случае назначения в республике новых выборов. Об этом экс-кандидат заявила в ходе интервью телеканалу «Белсат».

«Я не планирую сама», — цитирует ответ Светланы Тихановской на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Светлана Тихановская решила попытать свои силы и принять участие в выборах главы Белоруссии после задержания милицией своего супруга — видеоблогера Сергея Тихановского, которого подозревают в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По окончательным данным ЦИК Белоруссии, победу на прошедших выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,10% голосов избирателей. В свою очередь, Светлана Тихановская сумела заручиться поддержкой только 10,12% граждан, заняв второе место в гонке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тихановская призвала рабочих предприятий продолжать забастовки.