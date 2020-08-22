Военнослужащие сложили огромное слово «РОССИЯ» из триколоров В Дагестане

Десятки моряков и матросов 106-й бригады Каспийской флотилии выстроились с российскими флагами в руках, выписав на плацу слово «РОССИЯ». Флешмоб организован военнослужащими совместно «Волонтерами Победы». Мероприятие провели в честь Дня Государственного флага РФ, сообщают представители всероссийской общественной организации.

«От всего сердца хотелось бы поздравить граждан Российской Федерации с этим праздником. Желаю мирного небо над головой и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей Родине, желаю крепких сил и доброй памяти о пролитой крови за Отчизну», — обратился к россиянам руководитель штаба дагестанского отделения «Волонтеров Победы» Магомед Гусейханов.

«Волонтеры Победы» провели десятки патриотические акции во всех уголках Дагестана. В том числе, жителям республики повсеместно раздавали ленточки Триколор — символ праздника. Добровольцы рассказывали россиянам историю возникновения национального флага, а также о значении его цветов.

«Нужно помнить нашу историю и чтить праздники должным образом», — отмечают участники движения «Волонтеры Победы».

Триколор является символом России, ее силы и патриотизма. 22 августа День Государственного флага РФ отмечается по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на горе вершины Ай-Петри установили флаг России.