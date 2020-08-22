«Допонтовался»: волгоградский блогер разбил BWM за 9 миллионов
Сам Альфредо Аудиторе в ДТП не пострадал.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото, видео: Instagram @alfredo_auditore
Instagram-блогер из Волгограда Альфредо Аудиторе попал в аварию, в которой разбил свой спорткар BMW M850I Xdrive. Печальные новости молодой человек сам сообщил на своей странице в социальной сети.
Инцидент произошел на Астраханском мосту в Волгограде. Альфредо признается, что не понял, что именно привело к аварии.
«Девять лямов, до свидания. Машина в хлам, черт подери. Называется, докрутился, допонтовался», — посетовал кумир.
Блогер рассказал, что выезжал на повороте, в этот момент его закрутило, «приложило» в отбойник, после чего он «полетел» уже дальше. В результате аварии машина получила настолько серьезные повреждения, что ее даже не сразу смогли поднять на эвакуатор.
Однако в этой ситуации Альфредо старается не унывать. По его словам, от судьбы не уйдешь, так что аварии суждено было произойти. А автомобиль он покупал ради ярких эмоций, которые намного дороже железа, так что он будет ездить в своем стиле и дальше.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом Rolls-Royce блогера Портнягина.
Читайте также
56%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?