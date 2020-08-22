«Допонтовался»: волгоградский блогер разбил BWM за 9 миллионов

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Андрей Чапыгин
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Сам Альфредо Аудиторе в ДТП не пострадал.

Фото, видео: Instagram @alfredo_auditore

Instagram-блогер из Волгограда Альфредо Аудиторе попал в аварию, в которой разбил свой спорткар BMW M850I Xdrive. Печальные новости молодой человек сам сообщил на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошел на Астраханском мосту в Волгограде. Альфредо признается, что не понял, что именно привело к аварии.

«Девять лямов, до свидания. Машина в хлам, черт подери. Называется, докрутился, допонтовался», — посетовал кумир.

Instagram @alfredo_auditore

Блогер рассказал, что выезжал на повороте, в этот момент его закрутило, «приложило» в отбойник, после чего он «полетел» уже дальше.  В результате аварии машина получила настолько серьезные повреждения, что ее даже не сразу смогли поднять на эвакуатор.

Однако в этой ситуации Альфредо старается не унывать. По его словам, от судьбы не уйдешь, так что аварии суждено было произойти. А автомобиль он покупал ради ярких эмоций, которые намного дороже железа, так что он будет ездить в своем стиле и дальше.

Instagram @alfredo_auditore

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