Гражданин Украины, задержанный в Белоруссии, совершил преступление в России

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Нюра Незванова
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Вооруженный мужчина пытался пересечь границу в пункте «Новая Гута».

Гражданин Украины, задержанный в Белоруссии, совершил преступление в России

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Мужчина, которого с оружием задержали на границе с Белоруссией, находился в розыске в России, пишет РИА Новости.

Сообщается, что гражданин Украины ранее совершил преступление в Московской области, уточняется, что речь идет о краже. Во время попытки пересечь границу в населенном пункте «Новая Гута» он был задержан. При обыске у него обнаружили пистолет и нож.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказывал пограничникам без предупреждения реагировать на нарушения госграницы с Западом в связи с участившимися случаями пролетов недалеко от нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно имя лидера народного ополчения, которого пыталась похитить СБУ.

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