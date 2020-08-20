Стало известно имя лидера народного ополчения, которого пыталась похитить СБУ
Наемники украинских спецслужб планировали вывезти гражданина РФ, представлявшего особую ценность для Донбасса, на Украину, однако их действия пресекли сотрудники ФСБ.
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Группа агентов Службы безопасности Украины (СБУ) попыталась похитить в Подмосковье лидера народного ополчения Донбасса, имя которого удалось выяснить ФАН. Предположительно, речь идет о гражданине РФ Романе Волянюке, который принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Незалежной против украинских силовиков.
Известно, что на сайте «Миротворец» опубликованы данные о некоем прапорщике Романе Волянюке, который служил разведчиком отряда спецназа госбезопасности ДНР. Согласно информации украинского сайта, он родился в 1979 году и проживал в Макеевке Донецкой области.
По данным агентства, наемники украинских спецслужб должны были похитить ополченца в Москве. Узнав о том, что мужчина искал в столице недвижимость в интересах третьего лица, они собирались назначить ему встречу около торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. После этого планировалось с помощью насилия и угроз вывезти жертву на автомобиле на Украину и передать заказчикам.
Тем не менее планы злоумышленников сорвались из-за оперативного вмешательства сотрудников ФСБ. Группа из семи человек была задержана в момент похищения Волянюка. Все они оказались российскими гражданами. Организаторами и координаторами операции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по обвинению в покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению ФСБ, одной из причин для вывоза особо ценных в Донбассе лиц на Украину может быть пополнение «обменного фонда».
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