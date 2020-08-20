Стало известно имя лидера народного ополчения, которого пыталась похитить СБУ

Группа агентов Службы безопасности Украины (СБУ) попыталась похитить в Подмосковье лидера народного ополчения Донбасса, имя которого удалось выяснить ФАН. Предположительно, речь идет о гражданине РФ Романе Волянюке, который принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Незалежной против украинских силовиков.

Известно, что на сайте «Миротворец» опубликованы данные о некоем прапорщике Романе Волянюке, который служил разведчиком отряда спецназа госбезопасности ДНР. Согласно информации украинского сайта, он родился в 1979 году и проживал в Макеевке Донецкой области.

По данным агентства, наемники украинских спецслужб должны были похитить ополченца в Москве. Узнав о том, что мужчина искал в столице недвижимость в интересах третьего лица, они собирались назначить ему встречу около торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре. После этого планировалось с помощью насилия и угроз вывезти жертву на автомобиле на Украину и передать заказчикам.

Тем не менее планы злоумышленников сорвались из-за оперативного вмешательства сотрудников ФСБ. Группа из семи человек была задержана в момент похищения Волянюка. Все они оказались российскими гражданами. Организаторами и координаторами операции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по обвинению в покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению ФСБ, одной из причин для вывоза особо ценных в Донбассе лиц на Украину может быть пополнение «обменного фонда».