«Все — бред!» — Пашаев пытался впутать в историю с ДТП близкого друга Ефремова
Вскрылось имя звездного свидетеля, который, по мнению адвоката актера, должен был перевернуть ход дела «с ног на голову».
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев едва не втянул в громкую историю о смертельном ДТП близкого друга актера. До последнего юрист надеялся, что тот самый «второй тайный свидетель» поможет ему выиграть уголовное дело, передает MK.RU.
Имя «главного козыря» Пашаев все время держал в секрете, апеллируя к тому, что обещал не разглашать его личных данных до прихода на ключевое заседание. Юрист отмечал, что этот человек мог подтвердить очередную версию о событиях злополучного вечера 8 июня.
Адвокат утверждал, что его подзащитный выпивал с друзьями, когда ему позвонил инкогнито и попросил срочно подъехать в НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского. Там якобы находилась экстренно госпитализированная мама возлюбленной просителя. В результате спешки водитель за рулем внедорожника Михаила Ефремова не контролировал скорость и допустил аварию.
Такая теория Эльману Пашаеву казалась стройной до тех пор, пока все шло по плану. Но в какой-то момент инкогнито отказался свидетельствовать в защиту Ефремова. В эфире телеканала «Москва 24» юрист признался, что дважды взывал таинственного товарища подзащитного к совести, уговаривая не ломать «судьбу близкого человека». При этом имени его по-прежнему не назвал, лишь уточнив, что тот проживает в Одессе.
Через некоторое время источник, знакомый с ситуацией, обратился в редакцию MK.RU и заявил, что знает личность несостоявшегося свидетеля по делу Ефремова. Им оказался актер театра и кино Алексей Горбунов, в настоящий момент проживающий на Украине. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего издание обратилось за комментарием к его агенту Елене.
«Михаил и Алексей, снимались в кино. Но знаете, сколько людей, с кем Алексей снимался? А вообще Горбунов давно уехал на Украину и вряд ли его что-то связывает с Россией. Все, что я услышала, мне кажется бредом и не соответствует, по моему мнению, действительности. А то, кто лично обращается к Горбунову или обращался ранее, я не знаю, в частности, о звонках Пашаева не слышала», — подчеркнула представитель актера.
В заключение Елена добавила, что и она, и Горбунов следят за ситуацией с Михаилом Ефремовым, однако не считают необходимым привлекать к этому делу дополнительных свидетелей. По ее словам, то, к кому ехал актер в этот злополучный вечер совершенно неважно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отвергнутый Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев не исключает возможности вновь вернуться к обязанностям.
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