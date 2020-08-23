Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не исключил возможности, что вновь вернется в своим обязанностям после публичного отказа актера от его услуг. Об этом юрист заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

В беседе с теперь уже экс-защитником Ефремова журналист и телеведущий Владимир Соловьев попросил Пашаева ответить прямо на вопрос, почему актер вдруг разорвал с ним соглашение о сотрудничестве.

«Признавайтесь, это же хитрый ход, чтобы затянуть дело?» — категорично высказался интервьюер.

В свою очередь Эльман Пашаев в свойственной ему манере начал увиливать от прямого ответа, однако пояснил, что не все в этом деле так однозначно. По словам юриста, он долго думал, прежде чем взяться защищать известного актера, а также поставил ему одно очень жесткое условие, о котором, к сожалению, пока не может рассказать. Именно оно, как оказалось, сегодня сковывает правозащитника и Ефремова обязательствами.

«Потерпите. В уголовном деле без моего согласия ничего не делается. У меня было жесткое условие. Он видел результат моей работы. Он имеет право 500 раз, тысячу раз как от меня отказаться, так и потом заключить [соглашение]. <…> Я еще все равно его адвокат. Ну, чуть-чуть потерпите и все поймете, еще неделя», — парировал Пашаев.

Во время заседания суда 21 августа Михаил Ефремов заявил, что он устал от «хихиканий» в адрес своих защитников и поэтому намерен сменить адвоката. При этом, по его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта. Комментируя решение актера, известный адвокат, заслуженный юрист РФ Генрих Падва поддержал его, назвав действия Пашаева «возмутительными» и «убивающими» клиента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов перевел всем пострадавшим в деле о «пьяном» ДТП по 200 тысяч рублей.