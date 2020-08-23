В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку во время игры и избавились от тела

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Татьяна Меркер
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Шокирующий инцидент произошел 22 августа в микрорайоне Черниковка.

В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку во время игры и избавились от тела

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

В микрорайоне Черниковка города Уфы прохожие обнаружили тело восьмилетней девочки со следами удушения. Известно, что утром 22 августа девочка ушла на прогулку с друзьями, а вечером не вернулась домой.

По предварительным данным, один из друзей, мальчик 13-ти лет, во время игры не рассчитал силы и передавил ребенку сонную артерию. Шокированная произошедшим компания решила избавиться от трупа, сбросив его в городскую реку Шугуровку, где тем же вечером бездыханное тело нашли местные жители.

Подозреваемый в смерти ребенка признал свою вину, сообщил KP.RU собственный источник в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым в озере в Забайкалье.

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