Полиция обнаружила четырехлетнюю девочку-маугли, живущую в жутких условиях

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Татьяна Меркер
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Сотрудники органов нашли ребенка после скандала с ее матерью, который она устроила в магазине.

Полиция обнаружила четырехлетнюю девочку-маугли, живущую в жутких условиях

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырехлетнюю девочку-маугли, проживающую в квартире в нечеловеческих условиях.

Мать девочки устроила скандал в местном магазине, кричала и крушила прилавки. После инцидента сотрудники правопорядка устроили проверку и выяснили, что у женщины есть ребенок, который проживает вместе с ней в полной антисанитарии.

Facebook @julia.nikandrova.7

Начальник управления службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова сообщила, что девочка практически не разговаривает, только издает странные звуки и реагирует на окружающих крайне специфически.

Facebook @julia.nikandrova.7

Ребенка отправили в детское медучреждение, где врачи проверяют физическое и психологическое здоровье девочки. О судьбе матери на данный момент ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе дети убили восьмилетнюю девочку во время игры и избавились от тела.

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