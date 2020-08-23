Полиция обнаружила четырехлетнюю девочку-маугли, живущую в жутких условиях
Сотрудники органов нашли ребенка после скандала с ее матерью, который она устроила в магазине.
Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier
В Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырехлетнюю девочку-маугли, проживающую в квартире в нечеловеческих условиях.
Мать девочки устроила скандал в местном магазине, кричала и крушила прилавки. После инцидента сотрудники правопорядка устроили проверку и выяснили, что у женщины есть ребенок, который проживает вместе с ней в полной антисанитарии.
Начальник управления службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова сообщила, что девочка практически не разговаривает, только издает странные звуки и реагирует на окружающих крайне специфически.
Ребенка отправили в детское медучреждение, где врачи проверяют физическое и психологическое здоровье девочки. О судьбе матери на данный момент ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе дети убили восьмилетнюю девочку во время игры и избавились от тела.
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