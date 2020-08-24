Приемная мать истощенного ребенка, взятого на воспитание из детдома в Крыму, обвинила учреждение в тяжелом состоянии малыша. По словам Ольги Крамной, двухлетний мальчик обезвожен до критической стадии, он весит всего шесть килограммов. У него деформирован череп, обнаружен рахит и крестцово-копчиковый свищ. Схожие проблемы наблюдаются и у других воспитанников детдома.

«Когда я его забрала, две недели не могла заснуть, этот ребенок оказался 74 сантиметра ростом и шесть килограммов весом. На него без слез невозможно было смотреть, особенно учитывая, что я десять месяцев потратила, чтобы забрать его оттуда», — рассказала женщина.

В интервью она отметила, что диагнозы малыша не были отражены в документах о его выписке из детдома. Крамная убеждена, что в учреждении за детьми не осуществляется надлежащий уход, вследствие чего они страдают от патологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Крыма начала проверку размещенного в соцсетях сообщения о ненадлежащем уходе за двухлетним малышом в Республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики «Елочка» в Симферополе. Шокирующие снимки мальчика опубликовала в Facebook общественная организация «Наша надежда».

В то же время координатор социальных нянь Валентина Тарасенко заявила, что приемная мать малыша «ловит хайп» на произошедшем.