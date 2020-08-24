Мать истощенного малыша из Крыма обвинила детдом в его болезнях — видео
Двухлетний мальчик в два года весит около шести килограммов, не сидит и не ходит. Ребенок истощен и обезвожен до критической стадии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow, 5-tv.ru
Приемная мать истощенного ребенка, взятого на воспитание из детдома в Крыму, обвинила учреждение в тяжелом состоянии малыша. По словам Ольги Крамной, двухлетний мальчик обезвожен до критической стадии, он весит всего шесть килограммов. У него деформирован череп, обнаружен рахит и крестцово-копчиковый свищ. Схожие проблемы наблюдаются и у других воспитанников детдома.
«Когда я его забрала, две недели не могла заснуть, этот ребенок оказался 74 сантиметра ростом и шесть килограммов весом. На него без слез невозможно было смотреть, особенно учитывая, что я десять месяцев потратила, чтобы забрать его оттуда», — рассказала женщина.
В интервью она отметила, что диагнозы малыша не были отражены в документах о его выписке из детдома. Крамная убеждена, что в учреждении за детьми не осуществляется надлежащий уход, вследствие чего они страдают от патологий.
В то же время координатор социальных нянь Валентина Тарасенко заявила, что приемная мать малыша «ловит хайп» на произошедшем.
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