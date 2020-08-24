В Грузии объявлен день траура по 17 погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Эфирная новость 43

Предварительно, причиной падения пассажирского автобуса в ущелье могло стать столкновение с легковушкой.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук, 5-tv.ru

Следователи выясняют причины трагического происшествия на Северо-Востоке Грузии. Там на горной трассе с высоты 80-ти метров рухнул в ущелье пассажирский автобус.

К этому часу известно о семнадцати погибших. О выживших точной информации пока нет. По словам очевидцев, перед падением микроавтобус мог столкнулся с легковушкой. На месте продолжают работать спасатели и эксперты. Известно, что автобус принадлежал местной туристической компании.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
14:06
Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ — Песков
14:05
США впервые за 100 лет накрою сразу два мощных урагана
14:00
Естественная красота vs пластика: кто из звезд делал это?
13:51
К бою готов: Минстрой готовит стандарты для строек в РФ во время эпидемий
13:41
В Грузии объявлен день траура по 17 погибшим в ДТП с туристическим автобусом

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок