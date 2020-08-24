В Грузии объявлен день траура по 17 погибшим в ДТП с туристическим автобусом
Предварительно, причиной падения пассажирского автобуса в ущелье могло стать столкновение с легковушкой.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук, 5-tv.ru
Следователи выясняют причины трагического происшествия на Северо-Востоке Грузии. Там на горной трассе с высоты 80-ти метров рухнул в ущелье пассажирский автобус.
К этому часу известно о семнадцати погибших. О выживших точной информации пока нет. По словам очевидцев, перед падением микроавтобус мог столкнулся с легковушкой. На месте продолжают работать спасатели и эксперты. Известно, что автобус принадлежал местной туристической компании.
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