Бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе стоят, как квартира в Москве

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Светлана Александрова
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Модное украшение сделано по индивидуальному заказу в столичной стоматологической клинике.

Фото, видео: YouTube @DAVA

Бриллианты на зубах Киркорова в новом клипе «Ролекс» обошлись королю российской эстрады более чем в пять миллионов рублей, на эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в Москве, сообщает сайт KP.RU. Как выяснило издание, модные украшения для зубов, называемые гриллзы, сделали в одной из столичных стоматологических клиник по индивидуальному заказу. Они украшены логотипами бренда, о котором, собственно, и поется в песне.

«Украшения изготовлены из благородного металла и инкрустированы драгоценными камнями. Обычно на их создание уходит не меньше двух недель, но мы справились за семь дней», — рассказала главврач клиники Луиза Автандилян.

Сам народный артист России признался, что таких аксессуаров у него еще не было.

«Гриллзы отлично отобразили посыл клипа — вот и решил попробовать этот атрибут. Роскошь!» — цитирует издание Киркорова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, премьера совместного клипа Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна состоялась на YouTube два дня назад. С тех пор видео на трек под названием «Ролекс» посмотрели уже более двух с половиной миллионов раз.

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