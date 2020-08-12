«Людям пора узнать правду!» — Катя Гусева о родстве с детьми Киркорова

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Татьяна Меркер
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Диджей раскрыла подробности своих отношений с певцом, его сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией.

«Людям пора узнать правду!» — Катя Гусева о родстве с детьми Киркорова

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Давнюю подругу Филиппа Киркорова Екатерину Гусеву не первый год подозревают в том, что именно она родила артисту детей. В интервью журналисту «Дни.ру» Гусева прокомментировала эту невероятную версию.

Екатерина с теплотой отзывается о Мартине и Алле-Виктории, рассказывает, что старается, по мере возможности, проводить с семьей как можно больше времени. Балует детей Киркорова дорогими памятными подарками.

«На последний день рождения Мартина я подарила ему футболку из новой коллекции Galliano и коллекционную машинку Ferrari. А Алле-Виктории, хотя у нее и не было дня рождения, подарила игрушку — милейшего щенка», — поделилась с журналистом Гусева.

Девушка также заявила, что дети иногда называют ее мамой. Объясняя, это тем, что каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мать. Но Алла и Мартин точно знают, что она «просто диджей Катя Гусева».

Сама звездная блондинка изъявляет желание сделать ДНК-тест, чтобы расставить точки над i. «Людям пора узнать правду», — считает она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей.

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