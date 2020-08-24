Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушить воздушное пространство

Литва произвела попытку нарушить воздушное пространство Белоруссии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны республики.

По официальной информации, инцидент произошел в воскресенье, 23 августа, в окрестностях населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Отмечается, что дежурные силы белорусских ВВС, а также подразделения ПВО пресекли литовскую «провокацию» с использованием воздушных шаров.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отметили в ведомстве.

По факту случившегося Минобороны Белоруссии составило соответствующие материалы и направило их в МИД страны, где вскоре должны подготовить ноту протеста в адрес Литвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко начал мониторить митинги в различных регионах страны с автоматом в руках.