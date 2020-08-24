С автоматом в руках: как Лукашенко вместе с сыном мониторил протесты в Минске

В Белоруссии подводят итоги воскресных митингов. Десятки тысяч людей собрались на центральных улицах Минска. Колонны и противников и сторонников президента провели мирную акцию.

Правоохранители не мешали манифестантам, хотя через громкоговорители призывали их разойтись. Сам Александр Лукашенко сверху оценил ситуацию, он подлетел к резиденции на вертолете. И поблагодарил силовиков за хорошую службу. Из Минска передает Руслан Смыков.

Воскресную акцию уже никак нельзя назвать стихийной. Напротив, она хорошо организована. В течение нескольких дней подряд по соцсетям и Telegram-каналам рассылались сообщения с призывами прийти на площадь Независимости. Были даже четкие инструкции: как одеться, что с собой взять. А тех, кто по каким-то причинам отказывается идти, рекомендовалось настойчиво уговаривать, давя на гражданское самосознание.

К площади люди стягиваются организованными колоннами, во каждой из них — кто-то вроде неформальных лидеров, которые заряжают кричалки, а дальше срабатывает эффект толпы.

Над площадью — бело-красно-белые полотна. Но уже все больше — официальных флагов. От конфронтации последних дней люди все активней переходят к объединению. Многие пришли с малолетними детьми, несмотря на то, что акция многотысячная и она не санкционирована минскими властями.

Параллельно в практически во всех городах республики — митинги за мир и стабильность Белоруссии. Десятки тысяч людей — на площадях.

По стране прокатываются автопробеги с белорусскими флагами над крышами машин.

Ближе к вечеру, когда толпа в Минске двинулась ко Дворцу независимости, резиденции президента, туда вертолетом прибыл сам Лукашенко. К этому времени все подъезды ко дворцу были перекрыты.

Он вышел в бронежилете и с автоматом в руках, правда, без магазина. Подошел к силовикам, которые стояли в оцеплении.

«Спасибо, вы красавцы!»

«Мы с вами до конца».

К этому времени колонна митингующих, которая наткнулась на заградительные посты силовиков, должна была продолжить шествие. Но…

Площадь независимости, девять вечера. Всю неделю в это время здесь было еще очень многолюдно. Митингующие и сегодня собирались вернуться сюда. Но внезапно пошел дождь. И, видимо, все разошлись по домам.

О крупных забастовках на предприятиях республики в последние дни почти не сообщалось. Все заводы и фабрики работают в штатном режиме. И это несмотря на сообщения местного СК о провокациях со стороны организаторов протеста. Например, сотрудники «Гродно Азота», по данным следователей, стали получать смски с угрозами расправы за отказ от забастовки.

«Присоединяйся к забастовке и поддержи стачком. Иначе мы будем вас резать. Пока вы не вывесите наш флаг. Всегда рядом. Здесь указаны мои дети, которых имена я не хочу озвучивать», — рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Гродно Азот» Ромуальд Барсук.

Пока, в том числе такими способами раскручивается протест, одна из его лидеров Светлана Тихановская продолжает скрываться в Литве, где раздает интервью европейским изданиям. Самое, пожалуй, красноречивое — французскому журналисту Бернару Анри Леви. В профессиональной среде он известен как «продюсер революций». Призывал бомбить Югославию и Ливию, дважды был на Майдане.

Тем временем Евросоюз, кажется, наконец, определился со своей позицией относительно Лукашенко. Правда, похожа она на ситуацию «ни нашим, ни вашим». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не признает Александра Лукашенко избранным президентом, но продолжит с ним работать. По примеру главы Венесуэлы Мадуро.